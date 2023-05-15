На выставке — сабля Потемкина, перстень Нахимова и пистолет Людмилы Павличенко

На церемонии торжественного открытия присутствовал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов, руководители города. Они стали первыми экскурсантами и осмотрели уникальные и редкие экспонаты, часть которых никогда не выставлялась на широкое обозрение.

По словам заведующего филиала музея Владимира Клюева, в фондах флотского музея сейчас хранится более 38 тысяч предметов. На выставке хронометражно выставлены экспонаты, характеризующие события, которые стали предтечей образования Черноморского флота, присоединения Крыма к России и дальнейших событий, связанных с развитием флота.

Легендарные люди и экспонаты

Как рассказала заместитель заведующего филиалом федерального государственного бюджетного учреждения Центрального военно-морского музея имени император Петра Великого — музей Черноморского флота Ольга Бойко, за каждым из экспонатов — своя история, судьба, легенда.

Экспозицию открывает уникальная сабля Григория Потемкина, та самая что была подарена ему Екатериной II в качестве награды, после победы в русско-турецкой войне, по заключению мира в 1774 году. Позже потомки Потемкина заказали у Карла Фаберже эфес с вензелем императрицы.

— В постоянной экспозиции этой сабли нет, поскольку это экспонат мирового значения. Эфес выполнен самим Фаберже, он представляет собой не только историческую, но и ювелирную ценность. Как предмет, содержащий серебро высшей пробы в рукояти, мы не можем выставлять его в оригинале, в экспозиции должны быть представлена точная копия. В перспективе мы хотим такую сделать, — рассказал В.Клюев.

Еще одна работа К.Фаберже, представленная на выставке, — хрустальная ладья, которая в советское время использовалась на Черноморском флоте в качестве переходящего спортивного кубка. Его вручали победителям соревнований по парусному спорту.

По словам В.Клюева, предположительно, ладья попала в музей с яхты «Орион», которая была передана Советскому Союзу по репарациям. Много лет ладья была переходящим спортивным кубком.

Интерес представляют также награды, учрежденные в честь великих российских военачальников: ордена Суворова, Нахимова, Кутузова различных степеней. Обладателей этих наград совсем немного.

В определенной степени, экспозицию можно назвать выставкой наград. В числе таковых — принадлежащий Павлу Нахимову Орден Святого Георгия IV степени. Он получил его за участие в победоносном Наваринском сражении под командованием тогда еще капитана 1 ранга Михаила Лазарева на линейном корабле «Азов».

Среди личных вещей П.Нахимова, впервые представлена его подлинная записная книжка. Открыв ее, можно прочесть, как он заботился о своих моряках.

Среди принадлежащих адмиралу предметов — перстень, вид которого дает понимание, что сам носить его он не мог. Это женское кольцо, который содержит 16 алмазов желтой воды общим весом в 52 карата.

По словам О.Бойко, кольцо было найдено совершенно случайно. После того, как П.Нахимов получил смертельное ранение, кольцо обнаружили завернутым в платок в его кармане.

Предположительно, украшение принадлежало его матери и было фамильной драгоценностью, которая передавалась в семье от поколения к поколению, и должно было быть вручено избраннице П.Нахимова. Однако жизнь военачальника сложилась таким образом, что великий флотоводец оказался однолюбом. Будучи молодым, он влюбился в барышню, признаться которой он так и не решился.

История повествует о том, что П.Нахимов на пике этих событий ушел в военный поход, а по возвращении выяснилось, что девица вышла замуж, о чем он впоследствии написал в письме своему другу. Это письмо сохранилось. А П.Нахимов, предположительно, проносил это кольцо всю оставшуюся жизнь.

— Имя барышни в письме он не упоминает, только пишет о самом событии, которое отложило отпечаток на его жизнь и повлияло на дальнейшую судьбу, — рассказала О.Бойко.

В историческом плане весьма интересными считаются маузер Героя Советского Союза снайпера Людмилы Павличенко, а также два пистолета, которые принадлежали адмиралу Филиппу Октябрьскому — системы вальтер и системы парабеллум. В той же витрине можно увидеть медаль «Золотая звезда» и часы Armand 1895 года выпуска, принадлежавшие Герою Советского Союза генералу Ивану Петрову.

Еще один раритет — кортик командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Немитца.

По словам О.Бойко, прежде эти раритеты выставлялись на очень короткий период в Севастопольском Доме офицеров флота или в Национальном Центре Министерства обороны РФ. На столь долгий период, как теперь, подлинное оружие, принадлежащее этим лицам, не выставлялось никогда.

По завершению выставки уникальные экспонаты вернутся в музейные фонды, к тому же, их ценность и уникальность не позволяет их вывозить.

Выставка будет работать до 18 июня, посетить ее можно со среды по воскресенье с 10.00 до 17.15, приобретя билет в кассе музея.