На месте 10-й береговой батареи хотят создать военно-исторический сквер

Еще до первой обороны города

Недавно общественники в очередной раз провели там уборку территории. Конечно, субботники и воскресники на батерее проводились и раньше, но территория все равно заполняется мусором из-за нынешней ее открытости.

Действительно, горожане в последнее время повадились устраивать там пикники, жечь костры. Казематы превращены в общественный туалет, а на стенах появились вандальные граффити, что особенно печалит Д.Серова.

«Граффити — это сложно оттираемая история. Как оказалось, небольшой баллончик с краской способен нанести существенный ущерб облицовочному камню, на который она наносится. Камень сам по себе очень пористый, краска впитывается в его верхние слои, откуда вывести ее почти невозможно. Нередко дело может доходить до шлифовки. Копеечный баллончик может принести многотысячный ущерб объекту культурного наследия, каковым является 10-я береговая батарея», — посетовал Д.Серов.

При этом он отметил, что на батарее есть поистине уникальные объекты — облицовочная стена и пороховой погреб, которые были построены еще в 30-х годах XIX века.

«На батарее сохранился пороховой погреб 1834 года, это уникальный объект, созданный еще до первой обороны города. На всех исторических картах сохранившийся пороховой погреб обозначен в этом самом месте. Батарея уже строилась от него. Только представьте, это было построено еще до первой обороны города!», — пояснил Д.Серов.

По его словам, именно поэтому общественниками принято решение взять данный исторический объект под защиту, заручившись перспективной поддержкой ГБУ «Парки и скверы».

«Мы сейчас сформулировали идею и предложение о создании сквера, с учетом хорошей сохранности батареи. Как известно, на данной территории функционировали несколько предприятий и организаций, в том числе военные и частные. Сейчас территория представляет собой хорошо сохранившийся природный ландшафт», — сообщил Д.Серов.

Он также рассказал об обращении к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, которое подписали председатель регионального отделения Русского географического общества Владимир Воробьев, председатель регионального отделения Военно-исторического общества Николай Помогалов и директор Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей» Виктор Егоров. Кстати, участие директора института объясняется тем, что на примерно половина батарейных построек находится на территории ИнБЮМа.

Д.Серова также убежден, что новый сквер должен стать частью территории Памятника примирения, расположенного поблизости. Правда, о конкретных сроках пока речь не идет. Зато к обсуждению уже привлекли Севастопольский союз архитекторов.

Сначала надо разобраться с правовыми вопросами

Член Севастопольского союза архитекторов и участник инициативной группы Елена Белоус рассказала, что пока их деятельность ограничилась ознакомлением с состоянием объекта.

«Сейчас речь идет о приведении территории батареи в порядок, чтобы она стала безопасной для посещения и для создания там небольшого экскурсионного маршрута», — поделилась планами Е.Белоус.

Правда, на ее взгляд, сейчас данная территория пребывает в весьма удручающем состоянии. Не решены также ряд правовых вопросов, сооружения батареи согласно кадастровой карте находятся на не полностью сформированном участке, что пока вызывает вопросы.

При позитивном в целом настрое, Е.Белоус не исключает начало разработки проекта уже в этом году, на уровне прощупывания ситуации. Создание же проекта и его реализация затянется на несколько лет.

Карантинный форт

Береговая батарея №10 была построена в 1810 году на мысе между Карантинной и следующей за ней с восточной стороны небольшой Мартыновой бухтами. Имела три фронта, обращенных в сторону моря, Карантинной и Александровской бухтам. Общая длина этих фронтов составляла около 540 м. С горжевой (тыльной) стороны батарею замыкал четвертый фронт, включающий два фаса и небольшой редан — укрепление в виде зубца.

Береговая батарея №10 на некоторых картах именуется Карантинным фортом.

Во время первой бомбардировки Севастополя 5 октября 1854 года, Александровский форт, расположенный на мысе Хрустальный, на который был направлен основной огонь со стороны французских кораблей, успешно отвечал и даже сумел вывести из строя несколько неприятельских кораблей.

Крымский историк Сергей Ченнык пишет, что наряду с Александровским фортом, огонь был открыт и с других батарей, расположенных на этом участке побережья: восьмой и десятой. Успеху отражения вражеского огня способствовало то, что французы вместо того, чтобы сосредоточить свой удар на орудиях русских береговых батарей, напротив, рассредоточили его и в итоге в расположения артиллерии попадали лишь отдельные ядра и бомбы, не причинявшие русским позициям существенного вреда. Известие о том, что батарея №10 продолжает действовать, вызвало немалое удивление у гарнизона Севастополя, а ее действия во время бомбардировки получили самую высокую оценку со стороны П.С.Нахимова.