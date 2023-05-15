Есть два стобалльника!

Из 87 участников досрочной сдачи ЕГЭ 2023 года двое уже получили 100 баллов. Об этом 15 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, 16 мая завершится досрочный этап государственной итоговой аттестации, который проходил в школе №38 и в Инженерной школе.

Он также рассказал, что в этом году количество пунктов проведения ЕГЭ увеличили еще на один, который разместится в средней школе №48.

По словам чиновника, это связано с увеличением количества выпускников школ.

Кроме того, для учащихся с ОВЗ организовано 30 пунктов проведения ЕГЭ на дому: шесть для одиннадцатиклассников и 24 – для девятиклассников.

Общее количество участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году составляет 7749 человек, в прошлом – 7398.

Основный этап сдачи пройдет с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

По словам руководителя гороно, в этом году по-прежнему высок интерес к сдаче общественно-научных дисциплина. То же самое он отметил в отношении технических предметов.

Правда, глава города, глядя на представленные цифры, заметил, что последнее касается разве что информатики, по физике и биологии — явное снижение. Директор департамента объяснил это изменением условий приема в вузы.