Черноморнефтегаз газ почти не добывает

Компания «Черноморнефтегаз», морские платформы которого в июне 2022 года подверглись атаки ВСУ, получила в I квартале 2023 года чистый убыток в размере более 1 млрд рублей, сообщил замгендиректора предприятия Олег Гринь на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

«Ситуация в прошлом году значительно ухудшилась после всем известных событий, когда морские платформы подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. После этого была полностью прекращена добыча, в связи с этим выпали доходы, которые мы получали от реализации природного газа. Это был один из основных источников. <...> За первый квартал этого года добыча сократилась в 70 раз. По сути, морская добыча для нас была 90% той добычи, которую предприятие осуществляло в рамках производственной деятельности. <...> На 2023 год предприятие планирует иметь дефицит бюджета в размере 5 млрд рублей. Только за первый квартал [чистый] убыток составил 1 млрд 181 млн рублей», — цитирует ТАСС О.Гриня.

Он отметил, что фактически у предприятия осталась только добыча нефти. Дефицитный бюджет в компании еще и из-за того, что для потребителей Крыма компания вынуждена покупать газ по 5 тысяч 720 рублей за 1 тысячу кубометров, а реализует для населения по 3,195 тысяч рублей. Ранее эта разница компенсировалась компаний за счет собственной добычи.

«На сегодняшний день предприятие превратило себя в газотранспортную организацию, которая осуществляет транспортировку газа, купленного на бирже ранее. <...> У нас открыта кредитная линия на 2 млрд рублей для реализации мероприятий по закупке газа, чтобы своевременно обеспечить потребности потребителей. <...> С учетом того, что мы на сегодняшний день не полностью эксплуатируем морские объекты, а имущества там у нас на 31 млрд рублей, налог по этим объектам составляет больше 364 млн рублей. Кроме этого, хотелось бы рассмотреть возможность освобождения от налога на имущество новые объекты газотранспортной системы. Это, по нашим оценкам, 385 млн рублей в год», — подчеркнул О.Гринь.

Он обратился в комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Крыма с просьбой рассмотреть возможность освобождения предприятия от части налоговой нагрузки. Также он сообщил, что на предприятии есть угроза сокращения персонала. Так, порядка 500 человек уже выведены из производственной деятельность и получают треть зарплаты. Всего на предприятии числятся 3,6 тыс. человек, под угрозой вывода в простой порядка 250 человек.

В июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам Черноморнефтегаза в Черном море. Всего на них находились 109 человек, 3 пострадали, 7 пропали без вести. 26 июня в Крыму подтвердили очередной обстрел платформы Черноморнефтегаза. Работа на трех платформах Черноморнефтегаза была приостановлена.