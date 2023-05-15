Будет 26 официальных пляжей

Прошлым летом в Севастополе пляжей было больше — 29.

О подготовке к новому летнему сезону в своем телеграм-канале сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. На данный момент операторы очищают пляжные территории, производят подсыпку чистого песка и гальки, завершают установку пляжных кабинок, навесов, тентов, урн и спасательных вышек. Укомплектован штат спасателей из 122 человек. Осуществляются мероприятия по водолазному обследованию морского дна, проводятся лабораторные исследования песка и воды.

Е.Горлов сообщил, что в этом году на пляжах города появятся 17 детских площадок и восемь летних кинотеатров, теневые зоны отдыха, прорабатывается вопрос оборудования для маломобильных пляжников.

На сегодняшний день в городе 26 официальных пляжей: «Солдатский», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквамарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионата «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка», «Любимовка-2», «Дельфин», пансионата «Радость».

Большинство балаклавских пляжей этим летом будут закрыты. «Городской» — на набережной Назукина и «Мраморный» — на западной стороне бухты не работают с прошлого года из-за неудовлетворительных проб воды. А последний еще и из-за строительства яхтенной марины на западной стороне бухты. До пляжа «Васили» не добраться по этой же причине.

Пляж «Ушакова балка» в этом году окончательно изъяли из списка городских пляжей. Вопрос по его возвращению жителям города на повестке дня правительства Севастополя не стоит.