Шахматный турнир посвятили памяти Андрея Палия

Открытый шахматный турнир памяти погибшего в ходе СВО капитана 1 ранга Андрей Палия на Кубок губернатора Севастополя и командующего Черноморским флотом 12 мая стартовал в Севастопольском шахматном клубе на Большой Морской, 50. Турнир также приурочили к 240-летию Черноморского флота.

В торжественном открытии приняли участие заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, представители командования Черноморского военно-морского училища имени П.С.Нахимова, брат Андрея Палия Николай, руководители городской Федерации шахмат, ветераны шахматного спорта, некоторые из которых приняли участие в турнире наряду с молодежью.

Как рассказал «Севастопольской газете» исполнительный директор Федерации шахмат Севастополя, международный гроссмейстер и международный арбитр Александр Иванов, турнир решили проводить по быстрым шахматам (рапид), то есть каждая игра проходит в временном промежутке до одного часа. Каждый из участников за три соревновательных дня должен сыграть 11 партий.

Всего в качестве участников зарегистрировались 40 шахматистов в возрасте от 10 до 85 лет. Из них — 13 курсантов, пятеро воспитанников Севастопольского президентского кадетского училища, школьники, занимающиеся шахматами.

Среди игроков – три женщины, одна из которых сразу привлекла к себе внимание. Луиза Георгиевна Савенко — чемпионка Севастополя среди женщин 1953 года, кандидат химических наук, трехкратная чемпионки РСФСР по шахматам, председатель судейско-квалификационной комиссии общественной организации «Федерации шахмат Севастополя», кандидат в мастера спорта по шахматам, спортивный судья первой категории по шахматам.

Л.Савенко не смогла отказаться от возможности поучаствовать в турнире в качестве игрока, правда призналась, что на этот раз на победу особо не рассчитывает – она приверженец классических шахмат.

По словам президента Федерации шахмат Севастополя Сергея Оськина, соревнования проводятся по швейцарской системе, с ограничением времени на обдумывание. Каждому участнику дается 15 минут плюс еще 10 секунд на каждый ход.

После церемонии официального открытия, общего фотографирования у фасада здания клуба — перекличка участников и рассадка парами, согласно жеребьевке.

Для дебютантов — краткое напоминание правил: на кнопку часов нажимают рукой, какой сделан ход, часы запускает тот, кто играет черными, поправлять фигуры можно только на своем поле, в случае спорных моментов следует вызвать судью, невозможным считается ход, который нарушает правила, результат каждой партии необходимо сообщать главному судье соревнований.

После инструктажа дается старт начать партии, а спустя совсем немного времени из-за одного из столов поднимаются игроки, завершившие партию первыми. Победителем оказался перворазрядник Константин Богданович.

Молодой человек рассказал «Севастопольской газете», что выигрыш дался ему практически без усилий, но ведь впереди – еще 10 партий.

Как прозвучало на открытии, правительство Севастополя выступило с инициативой сделать турнир памяти А.Палия ежегодным, руководство Федерации эту идею поддержало.

— Мы обязательно внесем этот турнир в календарный план следующего года и тогда постараемся допустить к участию всех желающих, чего из-за нехватки места мы не смогли сделать сейчас. Если нам удастся решить вопрос с помещением, турнир сможет собирать до двухсот игроков, — в очередной раз поделился наболевшим С.Оськин.