Корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России

Новейший ракетный корвет проекта 20380 «Меркурий», построенный для Черноморского флота РФ на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в ОСК), передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в день празднования 240-летия Черноморского флота.

«Сегодня, 13 мая, в городе Балтийске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России нового корвета проекта 20380 «Меркурий»и подъема на нем гвардейского Андреевского флага», — цитирует сообщение Министерства обороны ТАСС.

«Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет» — сказал главком ВМФ, говоря о качествах нового корабля.

Все этапы испытаний корвет «Меркурий» прошел на Балтийском флоте. Ранее, 11 мая, главком ВМФ утвердил приемный акт корабля, что стало свидетельством успешного завершения испытаний.

Имя корабля

Имя «Меркурий» было присвоено корвету приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в октябре 2021 года в честь легендарного брига, ставшего символом мужества и стойкости русских моряков.

Бриг был заложен в Севастополе в 1819 году, а через год спущен на воду. Он предназначался для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. В 1820–1827 гг. нес службу на Черном море. Принял участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского экипаж брига одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, «Селимие» и «Реал-беем», имевшими десятикратное превосходство в количестве орудий.

Современный «Меркурий» — пятый корвет, построенный на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ «Алмаз». Предыдущие четыре корвета: «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий» несут службу на Балтийском флоте.

Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.