Два дня нечем будет заправлять автобусы

Из-за плановых работ на магистральных газопроводах южной стороны Севастополя, которые начнутся утром 17 мая и продлятся несколько дней, не будет работать единственная в городе газовая заправка.

Как сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс», на предприятии готовятся к отключению газа на два дня. Весь подвижной состав заправят заранее. По возможности на маршруты выпустят альтернативные машины, которые смогут подстраховать автобусы, работающие на газе, либо придется заправлять их в Бахчисарае.

Жителей Севастополя транспортники просят с пониманием отнестись к возможным накладкам: «Команда предприятия будет делать всё возможное чтобы подвижной состав приехал вовремя».

Как сообщалось ранее, 17 мая ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет проводить плановые работы на ГРС-1 (осуществляет газоснабжение магистральных газопроводов южной стороны Севастополя). В связи с этим будет приостановлена подача природного газа. Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем.

Возобновить подачу газа обещают поэтапно с 19 по 21 мая.