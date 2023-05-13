Черноморский флот отмечает 240-летие со дня основания

13 мая Черноморский флот, основанный в 1783-м году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к России, отметит юбилейную дату.

В этот день в Севастополе — главной базе флота пройдут торжественные мероприятия. Моряки-черноморцы возложат цветы к памятным местам, связанным с 240-летней историей флота. В честь юбилея пройдет торжественное построение и митинг на пл.Нахимова, отслужен молебен во Владимирском соборе усыпальнице адмиралов.

Предусмотрена и культурная программа празднования. На пл.Нахимова выступят военные духовые оркестры севастопольского гарнизона, музей Черноморского флота откроет тематическую выставку и проведет день открытых дверей, а ансамбль песни и пляски даст праздничный концерт в ДОФе.

На территории музейного комплекса «Михайловская батарея» состоится открытие выставки, на которой будут представлены редкие фотографии, сделанные на кораблях Российского императорского флота в начале ХХ века и в годы Первой мировой войны. На фотографиях запечатлена повседневная жизнь экипажей, боевые походы и сражения ЧФ в военных действиях 1914–1916 годов.

В Драматическом театре им.Лавренева — премьера спектакля «Песнь о черноморцах» по одноименному произведению драматурга, имя которого носит театр. Постановка вернется на театральную сцену спустя 58 лет — впервые театр флота показал севастопольцам «Песнь о черноморцах» в мае 1965 года. Драма повествует о защитниках Севастополя, воевавших в составе зенитной батареи под командованием старшего лейтенанта Сагайдачного. В живых из них остался лишь один герой-черноморец.

Без парада и массовых торжеств

В этом году свой день рождения флот отметит без крупных массовых мероприятий, сообщили ТАСС в силовых структурах Севастополя.

«В этом году традиционного военно-морского парада и военно-спортивного праздника в акватории Севастопольской бухты в честь 240-й годовщины Черноморского флота не будет. Как и артиллерийского салюта, фейерверков с лазерным шоу, а также дня открытых дверей на кораблях флота», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что все корабли и силы флота задействованы для решения боевых задач специальной военной операции.

О Черноморском флоте и участии в СВО

Как отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, в настоящее время задачи учебной и боевой подготовки успешно совмещаются с выполнением боевых задач в ходе СВО на Украине.

«С начала выполнения задач СВО более 3 200 черноморцев — участников спецоперации награждены государственными наградами и знаками отличия Минобороны России. Среди них трое Героев России. Ряд военнослужащих награждены орденами Мужества, „За заслуги перед Отечеством“, „Александра Невского“, „За военные заслуги“, „За морские заслуги“, а также иными орденами и медалями. Это красноречивее всяческих слов говорит о том, насколько ответственно, самоотверженно и мужественно выполняются поставленные боевые задачи», — сказал В.Соколов в интервью газете «Красная Звезда».

Согласно данным открытых источников, сегодня в состав флота входят более 270 кораблей и судов. В боевом составе — дизельные подлодки, сторожевые и патрульные корабли, малые противолодочные и малые ракетные корабли, ракетные катера, морские и базовые тральщики, большие десантные корабли и десантные катера, противодиверсионные катера различных типов и др.

Главная база флота — Севастополь. Пункты базирования — Феодосия и Донузлав (Республика Крым), Новороссийск (Краснодарский край).

День Черноморского флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Феликса Громова от 15 июля 1996 г.