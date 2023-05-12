Задержан мужчина за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации

В Севастополе сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию и при силовой поддержке полицейского спецназа задержали его в одном из дворов города.

Несколько дней назад в вечернее время мужчина, скрыв лицо медицинской маской и кепкой, зашел в офис кредитного учреждения и, угрожая острым предметом, похожим на ножницы, потребовал у работницы передать ему выручку из кассы. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала налетчику два конверта с деньгами в общей сумме 10 тысяч рублей. Заполучив наличность, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Задержанный 30-летний местный житель сначала отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре признался и пояснил, что после произошедшего выкинул головной убор и маску, а также орудие преступления — ножницы. На похищенные деньги купил продукты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.