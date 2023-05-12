В ФК «Севастополь» рассказали, как клуб будет играть в российском чемпионате

Футбольный клуб «Севастополь» в случае успешного прохождения процедуры аттестации Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет выступать в дивизионе Б Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый.

Российский футбольный союз (РФС) 10 мая утвердил разделение Второй лиги, которую проводит ФНЛ, на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. В дивизионе Б будут выступать более 60 клубов, которые получат соответствующую лицензию РФС. Они будут разделены на четыре группы.

«Изначально было решение, что мы не можем зайти в соревнования высшего уровня, так как существует спортивный принцип. Естественно, будем начинать со Второй лиги в группе Б. Потому что в группе А будет 20 команд, которые займут вторые места Второй лиги, плюс Первая лига», — сказал В.Чалый.

Гендиректор «Севастополя» выразил уверенность, что клуб выполнит все необходимые требования для прохождения аттестации. «Мы выдерживаем все регламентирующие даты по подаче документов для прохождения аттестации, — отметил он. — Мы вовремя отослали документы, взаимодействуем с РФС и ФНЛ. Сегодня получили документ от аттестационной комиссии, чтобы исправить некоторые моменты, которые у нас были допущены при подаче документов 24 апреля. Работа ведется, думаю, что мы все выполним».

«Мы проходим онлайн-обучение по работе с цифровой платформой РФС. У нас осталась еще последняя часть — прохождение официальной безопасности. Но в целом все проходим, все нормально», — заключил В.Чалый.

Аттестация крымских клубов

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил ТАСС, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в турнирах Футбольной национальной лиги. 24 апреля в пресс-службе ФНЛ сообщили ТАСС о готовности принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.