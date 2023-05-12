«Серебро» чемпионата России по снукеру у севастопольских спортсменов

Спортсмены из Севастополя мастер спорта Кирилл Жиздюк в паре с кандидатом в мастера спорта Владимиром Швыдковым стали серебряными призерами в командном чемпионата России по бильярдному спорту в дисциплине «15 красных».

Чемпионат состоялся с 5 по 10 мая в Тюмени.

В полуфинале наши ребята выиграли у представителей команды Ханты-Мансийского Автономного округа, однако в финальной встрече со счетом 3:2 уступили спортсменам из Москвы.

Как рассказал «Севастопольской газете» К.Жиздюк, главной сложностью для него стала смена партнера. В прошлом году он выступал в команде с симферопольцем Германом Клингом, ребята также стали серебряными призерами чемпионата.

— С Владимиром мы давно знакомы, не однажды играли в спарринге, но в турнирах вместе не участвовали. По этой причине играть в новой команде поначалу было непривычно, но потом мы с Владимиром стали понимать друг друга и к финалу смогли показать свою лучшую игру, — признался К.Жиздюк.

Оба спортсмена являются штатными спортсменом Центра сборных команд Севастополя. К слову, именно на этом турнире В.Швыдков выполнил спортивный норматив мастера спорта.

Интересно также, что К.Жиздюк имеет мастерский разряд сразу в двух видах спорта — кроме бильярда, он является мастером спорта по тхэквондо.

Сейчас спортсмену 19 лет, еще в феврале он выступал в возрастной категории «до 22 лет». По словам президента севастопольского отделения Федерации бильярдного спорта России Сергея Павлова, молодой человек имеет блестящие спортивные перспективы.

Сам же К.Жиздюк рассказал, что после небольшого отдыха, уже летом он выступит в нескольких турнирах. Осенью в его планах — участие в Кубке России и во взрослом чемпионате на Кубок России.

В дальнейшем, если российских спортсменов будут допускать к участию в турнирах международного уровня, спортсмен выступит на Чемпионате Европы и Чемпионате мира. По словам К.Жиздюка, мечтать об этом теперь вполне реально.

— Если появился такая возможность, будем готовиться. Но это станет известно ближе к осени, — сообщил спортсмен.