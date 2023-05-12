Сдать бассейн в СОК «Им.200-летия Севастополя» обещают осенью
Процедура постановки бассейна на баланс города начнется в сентябре, сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания.
— Бассейн, административный корпус, реабилитационно-восстановительный центр для работы физкультурно-спортивного диспансера мы планируем поставить на баланс в сентябре текущего года», — пообещал С.Резниченко.
По его словам, динамика строительства везде положительная, ведутся активные работы. Вопросы по обеспечению бассейна оборудованием также решены.
Ранее было заявлено, что объект-долгострой введут в эксплуатацию в мае-июне этого года.
Стройка спортивно-оздоровительного комплекса в Загородной балке началась в январе 2020 года. Тогда подрядчик обещал построить крытый 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков в воду в 2021 году. Потом выяснилось, что денег не хватает ни на завершение строительных работ, ни на закупку оборудования.
В декабре 2022 года правительством РФ на эти цели было дополнительно выделено 67 млн рублей. Объект обещали сдать в апреле 2023 года.