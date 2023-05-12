Новый дельфинарий в парке Победы получил лицензию

Принадлежащему ООО «Жизнь моря» дельфинарию «Победа» на ул.Парковая переоформлена бессрочная лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных.

Как сообщила пресс-службы управления Россельхознадзора, это пятая лицензия, выданная в Севастополе на осуществление данного вида деятельности.

Ранее сообщалось, что из шести предприятий, использующих животных в культурно-зрелищных целях, лицензии выданы севастопольскому океанариуму торгового дома «ГЕСС и Ко» (пр.Нахимова, 2); дельфинарию «Флиппер» (в районе пляжа парка Победы), ООО «Дельфиния» (наб.Корнилова, 2) и Севастопольскому государственному цирку на ул.Пожарова, 1-Б.

Дельфинарий «Победа» работает на месте бывшего «Флиппера». На его сайте сказано, что у дельфинария новые и владельцы, и команда, которые к скандальным событиям прошлого года отношения не имеют.

В ноябре прошлого года директор дельфинария «Флиппер» на пляже в районе парка Победы выпустил в море четырех краснокнижных афалин, объяснив, что у него нет средств на их прокорм. Дельфинов несколько недель искали волонтеры и сотрудники Севприроднадзора, но в результате млекопитающие так и не были найдены. Экологические чиновники признали, что дельфины освоились в естественной среде и, вероятно, выжили. Но директора дельфинария оштрафовали на 250 тысяч рублей, так как он не выполнил условия лицензии — не обеспечил содержание дельфинов в случае, если их использование в культурно-зрелищных целях невозможно, до наступления их естественной смерти.

Дельфинарий на набережной Корнилова, который как незаконный требует снести природоохранная прокуратура Севастополя, сейчас закрыт, все млекопитающие от туда вывезены.