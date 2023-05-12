Нарушений по установке глэмпингов на обрыве в Ласпи не нашли

Двухэтажные глэмпинги на обрывистом берегу в районе пляжа «Дельфин» устанавливаются без каких-либо нарушений. Об этом сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, отвечая 11 мая на вопросы депутатов Законодательного собрания в ходе очередной сессии.

Она начала с того, что видела накануне статью на эту тему с фотографиями двухэтажных домиков, установленных в Ласпи на самом краю обрыва.

По ее словам, земельный участок был предоставлен в аренду по решению стратегического совета города в прошлом году.

— К нам поступало много обращений от севастопольских предпринимателей, от тех, кто занимается туристической отраслью. Была рассмотрена возможность предоставить небольшие участки, чтобы частный бизнес смог попробовать свои силы на этой территории, — пояснила Ю.Гаврилова.

По ее информации, участки были предоставлена в рамках не природоохранного, а туристического законодательства. Победитель стал получателем гранта на установку глэмпингов, и сейчас возводит эти самые некапитальные глэмпинги.

— Проводились выездные мероприятия Стройнадзором и иными структурами. Вся эта работа идет под контролем надзорных органов. Сам проект освоения лесного участка проходил экспертизу Министерства природных ресурсов РФ, и мы попросили коллег прокомментировать, потому что они говорили о том, что проверят. Проверили, сказали, что нарушений законодательства не установлено, однако будем за этой историей наблюдать, поедем и посмотрим, — заверила Ю.Гаврилова.

Депутат Вачеслав Горелов, отреагировал на обещание просьбой не оставлять объект без постоянного внимания.

— Большая просьба депутатская, не спускайте, пожалуйста, глаз с этих глэмпингов, чтобы они были здоровы. Надо, чтобы там было все в порядке, в соответствии с проектом, он действительно вызывает определенную озабоченность, о чем говорят и севастопольцы. Глэмпинги действительно расположены в таких чувствительных для Севастополя местах, что там нельзя допустить ошибок. Выезжайте, пожалуйста, проверяйте, как они там возводятся, — обратился к главе Севприроднадзора В.Горелов.

Справка

Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Название произошло от слияния двух слов — «гламурный» и «кемпинг».