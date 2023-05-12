Безопасного пешеходного перехода в районе старого кладбища пока не будет

Обустраивать пешеходный переход на ул.Пожарова в районе остановки «Ул.Железнякова» светофорами или островком безопасности в ближайшее время департамент транспорта не планирует.

В «Севастопольскую газету» обратились читатели с просьбой обратить внимание городских властей на высокий риск для пешеходов, переходящих дорогу в районе остановки общественного транспорта «Ул.Железнякова» у старого городского кладбища и пенсионного фонда Гагаринского района. В этом месте движение транспорта достаточно интенсивное, а сам переход очень длинный — через четыре полосы. Для родителей с колясками, детей, пожилых людей, маломобильных и других уязвимых групп населения такой переход должен быть абсолютно безопасным, а значит, дополнительно оборудован. Предлагают — светофором и островком безопасности.

Тема, которую поднимают читатели, не нова. Об организации удобных пешеходных переходов на участке от пл.Восставших до ул.Дмитрия Ульянова речь идет не один десяток лет. В свое время там планировалось построить три подземных перехода: на ул.Дмитрия Ульянова (на перекрестке, ведущем в Херсонес), на ул.Галины Петровой (напротив строительного техникума) и на остановке «Ул.Железнякова» в районе ритуального бюро.

Справедливости ради стоит отметить, что в первых двух местах вопросы безопасности пешеходов все-таки были решены без подземного строительства. Там теперь светофоры, а на остановке «Ул.Шостака» помимо кнопочного светофора еще и островок безопасности.

Но у старого кладбища все осталось, как было — идущие через четыре полосы пешеходы и «паровозики» из врезавшихся в друг друга автомобилей в час пик.

Ответ департамента транспорта на запрос «Севастопольской газеты» не сулит каких-либо изменений: «Перечень подлежащих устройству новых светофорных объектов на 2023 год сформирован, в связи с чем возможность устройства светофорного объекта на пешеходном переходе на автодороге ул.Пожарова в районе ост. Ул.Железнякова» напротив городского кладбища отсутствуют». Далее сказано, что, обустройство там нового светофорного объекта запланировано на 2024-2025 годы, а «организация островка безопасности на указанном пешеходном переходе сузит проезжую часть дороги».

Такой ответ удивил редакцию. Ведь островки безопасности для того и делают, чтобы дорога была уже, водители снижали скорость, а пешеходы, отправляясь на другую сторону, могли оценивать опасность приближающегося транспорта сначала с одной стороны, а потом — на островке безопасности — с другой.

Тише едешь...

Заметим, что Министерством транспорта РФ для разработаны рекомендации для «успокоения дорожного движения». В методическом руководстве указано, что целью документа является снижение числа конфликтных ситуаций в дорожном движении, предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий за счет изменения скоростных режимов.

Организация пространства улиц должна обеспечивать приоритет движения пешеходов. Для этого есть несколько методов снижения скорости: конструктивные, административные и экономические. Последние — это штрафы. Они пока явно в приоритете, судя по количеству установленных камер в Севастополе. А ведь можно и конструктивные решения применить.