Автомобиль въехал в остановку

Около восьми утра пятницы, 12 мая, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», на подъезде к поселку Кача выехал за пределы дороги и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали двое: сам водитель «Тойоты» и мужчина 1944 года рождения, ждавший автобус на остановке.

Признаков опьянения у водителя не установлено. С его слов, он потерял сознание за рулем. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.