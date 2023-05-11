Вместо футбольного поля предложили площадку для минифутбола

Денег на строительство футбольного поля в Бельбекской долине у правительства Севастополя нет. А сельские жители могут заниматься любимым видом спорта на площадках недавно построенного физкультурного комплекса, считают спортивные чиновники.

Жители села Верхнесадовое неоднократно обращались в правительство города с просьбой построить стадион в Бельбекской долине. О просьбах избирателей на заседании Законодательного собрания 11 мая напомнила депутат Елена Глотова.

— Выбрано ли место под стадион и есть ли финансовые возможности на реализацию этого проекта? — спросила Е.Глотова у начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко, который отчитывался перед парламентариями о проделанной работе за 2022 год.

Спортивный чиновник признал, что обращения по строительству футбольного поля в Верхнесадовом ему действительно поступали и даже были рассмотрены, но дальше этого дело не пошло.

— На сегодняшний день у нас нет источников финансирования на проектирование и строительство данного объекта, — сообщил С.Резниченко.

По его мнению, прежде чем строить дополнительные спортивные объекты, надо начать эксплуатировать недавно построенный ФОК. Тем более новый физкультурно-оздоровительный комплекс имеет множество залов и современное покрытие.

— Я считаю, что мы вместе с громадой Верхнесадовской сейчас во вновь построенный ФОК войдем, посмотрим, что там стопроцентная загрузка, чтобы потом не было простоя никакого <...> ФОК крытый, абсолютно нормальная поверхность площадок — может принимать футзал, минифутбол... Мы там точно будем организовывать работу в этом направлении с населением.

Если это решение не удовлетворит, тогда вместе с громадой, вместе с коллегами в правительстве будем искать источники финансирования для дополнительного строительства футбольного поля, — пообещал чиновник.