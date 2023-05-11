В канатную дорогу на Ай-Петри вложат 150 млн рублей

Инвестор проведет реновацию популярной у туристов канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» на Южном берегу Крыма, планируемый объем вложений составит 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

«В ходе заседания совета согласован инвестпроект по реновации канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри». Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги. Планируется внедрение автоматизации по системам безопасности объекта, замена тяговых тросов, установка системы контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновление электротехнического оборудования, выполнение ремонтно-восстановительных работ по строительным конструкциям и технологическому оборудованию», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что планируемый объем инвестиций составит 150 млн рублей, будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места.

Совет согласовал также крупный проект в городе Саки — туристический апарт-комплекс с дендропарком, каскадным бассейном, гастро-кварталом с рестораном, фуд-кортом, кафе, баром, детским кафе, спа-комплексом. «Очень интересный проект, который направлен на развитие западной части Крымского полуострова. Планируемая сумма инвестиций составит более 8,7 млрд рублей, что важно для региона — планируется создание 140 новых рабочих мест. Ждем скорейшей реализации», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Другой проект с общим объемом планируемых инвестиций более 853 млн рублей инвестор намерен реализовать в Ялте, построив 9-этажный многоквартирный жилой дом. В Симферопольском районе инвестор планирует построить складской комплекс за 42,9 млн рублей.

«Инвестиционные проекты разные и касаются разных сфер экономики и будут реализованы в западной, южной, восточной и центральной части Крымского полуострова. Общая сумма планируемых инвестиций составит свыше 9,7 млрд рублей, планируется создать около 200 новых рабочих мест», — сообщила И.Кивико, ее слова также приводятся в сообщении.