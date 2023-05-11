В базовые виды спорта для Севастополя плавание и альпинизм не входят

В десятке базовых видов спорта, определенных для Севастополя, плавание и скалолазание опять отсутствуют.

Начальник Севастопольского городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, выступая на сессии Законодательного собрания, перечислил базовые виды спорта для нашего города, о чем чиновника попросил депутат Антон Пархоменко.

По словам С.Резниченко, в прошлом году базовые виды спорта были обновлены по принципу достижений за прошедший период. Например, фехтование исключили, зато включили спорт лиц с поражением ОДА в связи с высокими достижениями в регионе.

«Базовые виды спорта разделены на две группы — олимпийские и неолимпийские. Критерии оценки базовости зависят от развития данного вида спорта. Всего критериев 12, все заявки формируются в субъекте и подаются в Министерство спорта, которое утверждает базовые виды спорта», — объяснил С.Резниченко.

На вопрос, включены ли наконец-то в список традиционные для Севастополя плавание и альпинизм, С.Резниченко отреагировал информацией, что включено водное поло. Среди остальных олимпийских видов спорта он перечислил дзюдо, самбо... Неолимпийскими, по его информации, являются акробатический рок-н-ролл, армреслинг, пауэрлифтинг...

Весь список С.Резниченко припомнить не смог, заверив, что все виды спорта прошли по критериям оценки и достойны быть базовыми.

Дополним озвученную чиновником информацию. Базовыми для Севастополя на сегодня являются 12 видов спорта: бокс, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, парусный спорт, спортивная борьба, акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, пауэрлифтинг, рукопашный бой, самбо, спорт лиц с поражением ОДА.