Севастопольские биологи отправились к берегам Вьетнама

Для проведения совместных исследований ученые, представляющие Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского и Тихоокеанский институт биоорганической химии им.Г.Б.Еляков, 6 мая 2023 года отправились на научно-исследовательском судне «Академик Опарин» в экспедицию к берегам Вьетнама.

Об этом сообщает пресс-служба Института биологии Южных морей. Экспедиция стартовала из Владивостока, взяв курс в Юго-Восточную Азию.

Севастопольский институт представляют трое специалистов: ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем, кандидат биологических наук Виктор Мельников, младший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Михаил Силаков и младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Елена Чудиновских.

Вместе с коллегами они в течение двух месяцев будут исследовать биоразнообразие и химический состав организмов Южно-китайского моря. Специалистам предстоит собрать пробы как в открытом океане, так и на прибрежных мелководных банках с использованием водолазов.

«Мы надеемся получить не только новые научные данные, но и великолепные подводные съемки коралловых атоллов. В ходе рейса планируются два захода во Вьетнам: для приёма на борт местных учёных и проведения международной конференции по итогам рейса», – прокомментировал предстоящую работу В.Мельников.