По газификации Байдарской долины возбудили уголовное дело

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту подделки документов с целью незаконного получения бюджетных денежных средств.

Прокуратура Балаклавского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации государственного контракта по газификации сел Байдарской долины. Оказалось, что от предприятия, осуществляющего работы по госконтракту, в управление Федерального казначейства по Севастополю поступили распоряжения на оплату с перечнем строительных материалов и оборудования.

Указанные перечни должны утверждаться заказчиком — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», без его предоставления получение денежных средств из бюджета невозможно. Однако проверкой установлено, что эти документы заказчиком не утверждались.

По материалам прокуратуры района ОМВД России по Балаклавскому району города Севастополя возбуждено уголовное дело за «использование заведомо подложного документа».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.