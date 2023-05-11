Плата за техобслуживание газового оборудования у ПАО «Севастопольгаз» не изменилась

Участникам и ветеранам войны техобслуживание газового оборудование будет стоить один рубль, всем остальным — по действующему прейскуранту.

На протяжении нескольких лет газовое оборудование в квартирах и домах льготников ПАО «Севастопольгаз» обслуживает по символическому тарифу.

«Отдавая дань уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, а также в ознаменование 78-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 79-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков руководством ПАО «Севастопольгаз» еще в начале года было принято решение провести техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования за один рубль льготным категориям граждан, приравненным к участникам и инвалидам ВОВ», — сообщила пресс-служба предприятия.

Стоимость работ на те же услуги для всех остальных абонентов в 2023 году не менялась, а осталась на уровне прошлого года. Действующий прейскурант ПАО «Севастопольгаз на ТО ВКГО рассчитан строго в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам и соответствует себестоимости предоставляемой услуги.

ПАО «Севастопольгаз» — компания, созданная на базе сложившегося еще с 1960-е годы управления городским газовым хозяйством. В публичное акционерное общество она была преобразована в 2011 году. В 2014 году предприятие перешло в российское законодательное поле. В основном капитале компании 75% — частный капитал, а 25% — принадлежит государству.

Ранее сообщалось, что с 1 мая государственное унитарное предприятие «Севастопольгаз», подведомственное правительству Севастополя, снизило плату за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования для своих клиентов на 25%.