Паралимпиец Андрей Граничка – Почетный гражданин города Севастополя

Кандидатуру спортсмена в ходе заседания представил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Мастер спорта международного класса с 2020 года, А.Граничка занимается плаванием 12 лет. В 2019 году на чемпионате России он стал пятикратным чемпионом, четырехкратным серебряным призером, он — рекордсмен мира на дистанции 100 метров брассом. В 2020 году на чемпионате России севастопольский спортсмен завоевал восемь золотых медалей, на XIV Паралимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров он завоевал серебряную медаль, а на дистанции 100 метров брассом — золотую, установив мировой рекорд.

А.Граничка также является многократным победителем регионального конкурса «Спортсмен года» по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, награжден Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за высокие спортивные достижения. В 2021 году А.Граничка награжден Орденом Дружбы.

Спортсмен неоднократно представлял и прославлял Севастополь на международных соревнованиях.

Решение о присвоении А.Граничке звания Почетный гражданин города Севастополя принято единогласно.