Отключат газ на несколько дней

ПАО «Севастопольгаз» сообщило о плановых работах на магистральных газопроводах южной стороны Севастополя, которые начнутся утром 17 мая и продлятся несколько дней. Балаклава, пригородные села и садовые товарищества в районе Дергачей останутся без газа на три-пять дней.

«17.05.2023 года ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет проводить плановые работы на ГРС-1 (осуществляет газоснабжение магистральных газопроводов южной стороны города). В связи с этим будет приостановлена подача природного газа. Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Далее перечисляются районы Севастополя, где со среды, 17 мая, будет приостановлена подача природного газа.

В 6.30 отключат ул.Шабалина, 8-А и Камышовое шоссе, 43/1А.

С 9.00 — Балаклаву, п.Первомайка, с.Черноречье, с.Хмельницкое, СТ «Черногорье», п.Штурмовое, с.Сахарная головка, СТ «Виктория-Балаклава», п.Октябрь, п.ГРЭС, СТ «Горный», ул.Мореходная, пер.Айландовый, пр.Троицкий, ул.Абрикосовая, ул.Гранатная, Обрывистый туп., Кипарисовый пр., Сливовый туп., ул.Жидилова, Килен-балка, СТ «Гавань», СТ «Гранит», СТ «Дергачи-3», СТ «Солнечная поляна», СТ «Дружба», СТ «Энергетик-5», СТ «Вишенка», СТ «Дергачи-2», СТ «Дергачи-1», СТ «Солнечный», СТ «Дергачи-4», СТ «Дергачи-5», СТ «Дружба», ул.Лабораторное шоссе, 33, ул.Горпищенко 106, 108, 110, 114, 116, 118, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, СТ «Радар» (все улицы Радарные), ул.Маршала Рыбалко.

Регламентные работы будут проводиться несколько дней, после чего ПАО «Севастопольгаз» поэтапно возобновит подачу газа. В селах и частном секторе газ начнут подавать с 19 по 20 мая. Балаклаву обещают подключить с 19 по 21 мая.