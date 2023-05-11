Не первый раз угрожал убить свою племянницу

Проживающие в одной квартире родственники так бурно выясняли отношения, что теперь один из них может опять отправиться за решетку.

Севастопольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угрозах расправой своей племяннице. Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении своей родственницы.

Установлено, что между 56-летним местным жителем и его 35-летней племянницей, которые являются собственниками долей в одной квартире возник очередной скандал. Мужчине не понравилось, что родственница поставила у двери его комнаты свои вещи, и он сделал ей замечание. В ответ женщина не сдержалась и высказала свои бытовые претензии. На что дядя схватил ее и пообещал убить. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали подозреваемого.

В отношении дяди возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», что грозит ему двумя годами лишения свободы.