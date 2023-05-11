Мусор из Балаклавской бухты пока вылавливают сачками

Вопрос о состоянии акватории Балаклавской и других севастопольских бухт был задан на очередной сессии Законодательного собрания Севастополя руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой депутатом Татьяной Щербаковой.

В отчет она пояснила, что выезжали на место и убедились в наличии загрязнений в Балаклавской бухте, а также в том, что сотрудники балаклавского ГУП сачками вылавливали мусор, делая это, по словам Ю.Гавриловой, весьма профессионально.

«Помимо способов ручной уборки, у коллег запланирована покупка оборудования для очистки бухты. Они собирают сейчас коммерческие предложения — ищут то оборудование, которое бы соответствовало необходимому соотношению цены и качества, — сказала чиновник.

При этом она отметила, что состояние водной поверхности в районе морского порта регулирует капитания.

Есть и другие водопользователи, которым часть акватории предоставлена договорами водопользования.

«Часть акватории закреплена за Черноморским флотом, в этом случае очистку акватории должна осуществляться силами флота, что является одним из условий договора», — продолжила Ю.Гаврилова.

Кроме того, она сообщила, что с коллегами из Черноморо-Азовского морского управления Севприроднадзором обсуждается вопрос по проверке условий договоров, насколько часто выполняются эти работы.