Мотокросс на Сапун-горе по-прежнему вне закона

Городским властям не удалось найти компромисс с музеем «Херсонес Таврический» — собственником земельного участка, на котором проложена трасса и проводился традиционный севастопольский мотокросс.

Об этом сообщил начальник севастопольского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко на сессии Законодательного собрания 11 мая, отвечая на вопрос депутата Ильи Журавлева. Парламентарий поинтересовался: по какой причине уже несколько лет закрыта профессиональная трасса на Сапун-горе, где в течение многих лет в канун Дня Победы проводились соревнования по мотокроссу?

— В рамках эксплуатации объекта поступило соответствующее требование собственника земельного участка — Херсонеса Таврического — с пояснением о нахождении на данной территории древнего города и невозможностью эксплуатации данной территории под мотоциклетную трассу. Данное требование обосновано, — пояснил С.Резниченко

Он уточнил, что по данному вопросу был проведен ряд выездных совещаний со специалистами Херсонеса.

— Компромиссов по дальнейшей эксплуатации данной территории федеральной собственности не найдено. К большому сожалению для управления спорта трассы там быть не может, — подытожил чиновник.

По его словам, в городе функционируют аккредитованные федерации авто-, вело- и мотоспорта, у каждой из них есть своя программа развития. Они проводят официальные соревнования на дорогах общего пользования, согласовывая все действия с ГБДД и департаментом транспорта.

Визитная карточка празднования Дня Победы в Севастополе — соревнования по автомотокроссу на трассах у Сапун-горы были запрещены в 2018 году под предлогом о якобы наносимом вреде экологии и опасности для зрителей и спортсменов.

Первые соревнования по мотокроссу в этом месте состоялись в 1955 году. В 1963 году было принято решение о проведении официального мотокросса, посвященного Дню Победы. Земельный участок, на котором проводились соревнования, тренировки и учебно-тренировочные сборы, всегда был государственной собственностью. В некоторые годы мотокросс на Сапун-горе посещали до 40 тысяч человек. Вход на соревнования был бесплатным.