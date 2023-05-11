Холодный май в Крыму — результат глобального потепления

По словам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, перепады температур и небольшие отклонения от месячных норм в мае на полуострове — результат глобальных изменений в атмосфере.

«Холодный май — одно из следствий незначительных изменений циркуляций в атмосфере. Меняется ход суточной температуры. В ближайшие дни в степных районах и предгорьях Крыма ожидаются заморозки. Эти температурные перепады также являются следствием глобального потепления. Они не приведут к катастрофическим изменениям, но могут влиять на повседневную жизнь граждан», — считает И.Вахрушев.

Эксперт также добавил, что подобные явления синоптики фиксировали в зимний период, когда первые месяцы сопровождались малым количеством осадков. Но средние годовые температуры в любом случае будут набраны, а купальный сезон по аналогии с прошлым годом при сохранении на полуострове теплой устойчивой погоды, возможно, будет сдвинут на несколько месяцев.