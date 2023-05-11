Генералом Парада тюльпанов назван сорт Finola

Заключительным аккордом Парада тюльпанов, что в очередной раз состоялся в Никитском ботаническом саду, стали выборы Генерала. По традиции победителя выбирают народным голосованием, которое длится на протяжении всего праздника.

Отметим, что голосование и на этот раз проходило весьма активно, а мнения, высказанные на сайте Никитского ботсада, разделились между пятью соискателями. В пятерку самых-самых вошли: Monsella, Cabanna, Ice cream, Mango Sharm и Finola.

Последний и был избран лучшим из 200 представленных в этом году в открытом грунте сортов тюльпанов. Правда, некоторым этот нежный бело-розовый цветок показался недостаточно брутальным для присвоенного ему воинского звания. Кстати, Finola в некоторых источниках указывается как женское имя ирландского происхождения, переводится как светловолосая.

Напомним, что в 2023 году в Параде тюльпанов приняли участие 160 тысяч цветов, которые были высажены в форме двух птиц Феникс. Зрелище получилось ярким и очень впечатляющим.

Теперь тюльпаны отцвели. Однако сотрудники Никитского сада призывают особенно не печалиться по этому поводу, ведь почитателей цветочной красоты уже ждет Карнавал ирисов.