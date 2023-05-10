Завершена работа над проектом ремонта лестницы на улице Хрулёва

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев на встрече с жителями Корабельной стороны.

«Ко мне обратился глава профсоюза 13-го Судоремонтного завода в прошлом году. С представителями исполнительной власти мы провели предварительную работу и сегодня приехали с готовым проектом ремонта. В нем учтены все озвученные претензии», — написал В.Немцев в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках капитального ремонта спуска запланировано строительство водоотвода, обустройство поручней, тактильной плитки, пандуса для маломобильных групп граждан, а также установка точек освещения.

Реконструкция пройдет в два этапа: верхний и нижний участок лестницы. Строительно-монтажные работы могут начаться уже в этом году.

Вопрос ремонта лестницы был поднят в начале 2022 года. Тогда бывший глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявлял, что для ремонта лестницы нужно обследовать территорию совместно с управлением земельного контроля и провести геодезические изыскания.

«Мы зависим от финансирования, поскольку лестница очень сложная, примыкание к рельефу, переходные зоны дорог. Это возлагает определенную ответственность в части составления проекта», — заявлял Е.Горлов.

Лестница на ул.Хрулёва была построена в 1950-е годы. В настоящее время она находится в аварийном состоянии. При этом ею активно пользуются работники 13-го завода и местные жители.

За время разработки проекта лестница еще больше обветшала, а на обвалоопасном склоне рядом вырос коттеджный поселок. По заявлениям местных жителей, строительство комплекса жилых зданий с видом на стратегические объекты города — железную дорогу и военный завод — могут негативно повлиять не только на существование лестницы, но и близлежащую инфраструктуру. Оползень на левом борту Килен-балки в начале 90-х уже приносил немало разрушений.