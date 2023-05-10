В Гвардейском открыли памятник погибшим в ходе СВО

Памятник находится на Аллее героев, там же расположены бюсты защитников, которые воевали с фашистами в Великую Отечественную войну. Монумент включает в себя две скульптуры — летчика и пехотинца. На плитах надпись: «Вечная слава и вечная память павшим в боях героям СВО». На мемориале увековечены имена 20 военнослужащих, все они служили в воинской части Гвардейского и погибли в 2022 году, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Республики Крым.