В Бахчисарайском районе спасли заблудившихся туристов

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано спасение туристов, которые 9 мая заблудились в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Республике Крым.

Как сообщается, после поступления сигнала, в район происшествия незамедлительно выехал специализированный отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Поиск заблудившихся туристов был организован при взаимодействии с сотрудниками ГКУ РК «Крым-спас». В результате заблудившиеся были найдены и выведены в безопасное место к личному автотранспорту. Медицинская помощь им не понадобилась.

Всего в спасательной операции было задействовано 9 человек и 2 единицы техники, из них от МЧС России – 4 человека и 1 единица техники.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, для вызова экстренных оперативных служб следует звонить по телефонам «101» и «112».