Стотысячную зарплату севастопольцам не заработать

Севастополь (75-е место) вместе с регионами Северного Кавказа (83-85 места) оказался в числе последних 15 субъектов РФ в рейтинге по динамике зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА Новости .

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг субъектов Федерации по количеству лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет.

Свыше 50% работников Севастополя будут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц только примерно через 13,2 года.

Четверть (25%) севастопольцев смогут достичь стотысячной зарплаты через 9,1 года. А вот 75% работников удастся зарабатывать такие деньги через 17,2 года.

Республика Крым от Севастополя ушла недалеко. Она расположилась на 72 месте. Так 50% крымчан будут зарабатывать 100 тысяч рублей через 12,8 лет, при этом 75% — достигнут вожделенной суммы через 17,1 года. В Ростовской области (67 место) 50% работников получат 100 тысяч через 12 лет. В Краснодарском крае (63 место) — через 11,8 лет.

На первой строчке в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь более 25% уже получают такую зарплату, а через 2,7 года таких работников будет половина. А через 8,1 года их численность увеличится до 75%. Более 25% работников получают 100 тыс. рублей за свой труд уже сейчас в Чукотском автономном округе и Магаданской области, которые заняли в рейтинге второе и третье места соответственно.

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и 14-е места. В столице свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тысяч в месяц через 6,3 года, а в Питере — через 7,6 года.

На последних строчках — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. 50% работающих граждан этих республик смогут приблизиться к стотысячному уровню заработков примерно через 18 лет.