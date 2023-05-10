Расследуется уголовное дело об умышленном повреждении автомобиля

Отчим поссорился с падчерицей и разбил ее автомобиль.

Сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя проводят дознание по уголовному делу, возбужденному за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Предварительно установлено, что между пьяным 55-летним местным жителем и его 41-летней падчерицей возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры, которая происходила во дворе дома, отчим схватил камень и разбил ветровое стекло в припаркованном автомобиле, принадлежащем родственнице.

Женщина обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время проводится предварительное расследование уголовного дела, сообщили в пресс-центре УМВД России по Севастополю. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.