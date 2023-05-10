На театральном фестивале «Сказочное королевство» покажут 13 спектаклей

В Севастопольском театре юного зрителя с 1 по 7 июня проведут VII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство».

На этот раз в Севастополь приедут театральные коллективы из Омска, Великая Новгорода, Екатеринбурга, Калуги, Казани, Лобни, Рязани, Горловки, Макеевки, Москвы и городов Крыма.

Помимо показов, для участников фестиваля и зрителей будут организованы лекции театральных экспертов, мастер-классы и другие образовательно-познавательные мероприятия.

Как всегда, художественное руководство фестиваля взяла на себя заслуженный деятель искусств Севастополя Людмила Оршанская, а директорство — заслуженный работник культуры Севастополя Андрей Маймусов.

В этом году артисты также планируют выступить на сценических площадках отдаленных районов Севастополя: в селах Новобобровка, Орлиное, Фронтовое, а также в Балаклаве.

В фестивальной афише- 13 спектаклей: «Золушка» в постановке Севастопольского театра юного зрителя, «Снежная королева» Городского драматического театра «Студия» Людмилы Ермолаевой (гОмск), «Иван да Марья» Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского (г.Великий Новгород), «Любовь к одному апельсину» (Крымский академический театр кукол. г. Симферополь), «Золотой ключик или Приключения буратино» ((Коляда-театр, г.Екатеринбург), «Гримм, страшилки» (Калужский театр кукол, г.Калуга), «По щучьему велению (Москойвский детский театр марионеток, г.Москва), «Айболит» (Донецкий республиканский академический молодежный театр, г.Макеевка), «Самый первый цирк» (Лаборатория Алмаза Садриева и Ассоциации «Калабала», «Черная курица» (МАУ театр «Камерная сцена», г. Лобня), «Золотая антилопа» (Крымский ТЮЗ,г.Евпатория), «Маленький принц» (Рязанский областной ТЮЗ, г.Рязвнь), «Каникулы Бонифация» (Театр РОСТА в Царицыно, г.Москва).

Напомним, что за время своего существования в рамках детского театрального фестиваля свои работы уже показали 55 театральных коллективов из различных городов страны.

Известно также, что данный фестивальный проект реализуется АНО «Сказочное королевство» совместно с Севастопольским ТЮЗом при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.