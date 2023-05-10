МТС в Севастополе не работает

Как скоро оператор мобильной связи, сим-карты которого активно покупали жители Севастополя и Крыма в 2014 году, начнет блокировать неподтвержденные номера, пока неизвестно.

Правовой казус или коммерческая выгода?

В апреле 2023 года сервисные центры МТС Севастополя в социальных сетях распространили информацию о необходимости подтверждения персональных данных абонентов сети и предупредили, что неподтвержденные номера мобильных телефонов могут быть отключены.

Законопослушные севастопольцы потянулись за перерегистрацией и выяснили, что данная услуга обойдется им в три тысячи рублей, если телефон нужно переписать на другого владельца. На территории материковой России это стоит 200 рублей.

Подобная дискриминация вызвала недоумение: «Неужели, спустя столько лет Крым и Севастополь по прежнему неРоссия? Это настоящий грабеж!»

По просьбам читателей «Севастопольская газета» попыталась разобраться в этой проблеме и обратилась за разъяснениями в департамент цифрового развития Севастополя.

История вопроса

В 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией ПАО МТС стал единственным мобильным оператором, который обеспечил более 2,5 миллиона новых россиян устойчивой мобильной связью. Переход на российские мобильные номера проходил во всех городах и населенных пунктах полуострова в быстро организованных «центрах МТС». Там за вполне символическую сумму выдавали краснодарские сим-карты в неограниченном количестве. Многие севастопольцы приобретали их оптом на всю семью и друзей, представители предприятий и организаций брали их корпоративными пакетами. При этом десятки сим-карт регистрировались на один паспорт, но это мало кого волновало. Иногда оказывалось, что при покупке сим-карты вы предъявляли паспорт, а номер все равно зарегистрирован на совсем незнакомого человека.

В дальнейшем любви МТС с жителями полуострова не случилось: севастопольские и крымские абоненты не могут поменять свой тариф 2014 года или пользоваться другими популярными услугами мобильного оператора в полном объеме, которые действуют на материке. А тут еще подтверждение номеров потребовалось...

МТС на полуострове не работает

Департамент цифрового развития Севастополя на запрос редакции о распространяемой в социальной сети информации о перерегистрации абонентов мобильной связи подтвердил, что согласно требованиям Федерального закона от 2003 года «О связи» оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте. Кроме того, требования по подтверждению достоверности персональных данных абонентов содержатся и в некоторых пунктах «Правил оказания услуг телефонной связи», утвержденных Правительством России в 2014 году.

«Проверка достоверности сведений об абоненте — физическом лице — осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность абонента. Подтвердить свои данные абоненты могут любым удобным способом: через портал Госуслуг (l.mts.ru/1/gosuslugi); через форму в МТС Профиль (l.mts.ru/1/pdn); обратившись в авторизированный центр МТС с паспортом», — говорится в ответе департамента цифрового развития Севастополя.

При этом ПАО «МТС» письмом от 4 мая 2023 проинформировало департамент, что их «сеть связи на территории Республики Крым и города Севастополя отсутствует, радиочастоты не назначены, указанная территория не является лицензионной территорией ПАО «МТС», в связи с чем компания не осуществляет деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, авторизованных офисов на данных территориях не имеет».

Работающие в Севастополе сервисные центры МТС, которые размещают объявления на сайте: https://mts-sev.ru/news/, являются коммерческими организациями, поэтому вправе самостоятельно планировать и осуществлять собственную хозяйственную деятельность, в том числе услуги перерегистрации абонентов.

Ответов на вопросы, когда МТС начнет блокировать номера мобильных телефонов севастопольцев, и что делать, чтобы избежать этой катастрофической ситуации, пока нет.

Департамент цифрового развития Севастополя подготовил письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по сложившейся ситуации. И обещал проинформировать «Севастопольскую газету» об ответе.