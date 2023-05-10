История Крыма в банкнотах и монетах

Далеко не все знают о существовании в Севастополе музея, посвященного истории денег, финансовой системы и банков. Между тем в 2018 году такой создан в отделении Центрального банка РФ на улице Дзигунского на Корабельной стороне. Там даже проводят экскурсии для школьников, студентов и всех севастопольцев, интересующихся историей региона.

О музее, развитии налично-денежных отношений в Севастополе со времен Российской империи, об отечественных денежных реформах, создании Государственного банка и работе его отделения в городе рассказала «Севастопольской газете» экономист Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России Наталья Журавлёва. По ее словам, идея создания музея настолько захватила работников отделения, что почти каждый внес свой вклад, подарив будущему музею тот или иной экспонат, достав его из семейного архива. А с 2020 года в отделении приступили к плановым закупкам экспонатов у коллекционеров всей страны — нумизматов, бонистов, с акцентом на денежное обращение Крыма и Севастополя.

Банковский переулок

Государственный банк Российской империи был учрежден в России в 1860 году в соответствии с указом Александра II. История Севастопольского отделения главного банка страны началась 12 августа 1875 года (24 августа по современному летоисчислению). Оно стало первым учреждением Государственного банка Российской империи на территории Крымского полуострова.

До середины 80-х годов 19 века Севастопольское отделение, как и большинство отделений Государственного банка в то время, находилось в арендованном помещении. Но к 1887 году для него построили двухэтажное здание по адресу: Нахимовский проспект, 20, — это примерно перед главным фасадом современного Театра им.Луначарского. Переулок назывался Банковским, позднее адрес сменился на пр.Нахимова, 20.

Для банковских служащих фраза «жили на работе» не была образной, поскольку на первом этаже здания располагался операционный зал, а на втором — квартиры сотрудников.

Развитию банковского дела в регионе способствовал тогдашний градоначальник Михаил Кази, который упорно настаивал на том, что городу необходимо свое отделение для расчетов. Увы, вскоре этого человека поистине государственного мышления и заслуг забрали в Санкт-Петербург. Кстати, Михаил Кази — почетный гражданин Севастополя.

«Катеньки» и «Петеньки»

Прежде чем приоткрыть первую витрину с драгоценными банкнотами, Н. Журавлёва надевает белоснежные перчатки. Это и понятно — самый древний экспонат коллекции — государственный кредитный билет достоинством в один рубль 1898 года. На купюре надпись: «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы (1 р. = 1/3 империала, содержит 17,424 долей чистого золота).

Речь идет о денежных знаках, которые были выпущены в Российской империи в результате денежной реформы тогдашнего министра финансов Сергея Витте. В этот период и был введен золотой стандарт в бумажные денежные знаки Российской империи. Кредитные билеты обеспечивались золотом, а всю эпоху экономических преобразований С.Витте охарактеризовали как «золотое десятилетие».

В музейной витрине — купюры внушительного размера с портретами Петра I (500 рублей) и Екатерины II (сторублевка). Годы их выпуска — 1910-1912. В народе эти дензнаки называли по-свойски «Катенька» и «Петенька». Они были не только самыми крупными (длина купюры с Петром, одетым в латы, — 27,5 см), но и самыми защищенными. Во-первых, на них присутствуют водяные знаки, Н.Журавлёва показывает купюру на просвет. Но гораздо более мощной защитой был сложнейший рисунок — портреты императоров, прорисованные орнаменты из лавровых ветвей, цветов и фруктов. Обе банкноты и теперь относятся к числу самых красивых в мире, считаются шедеврами полиграфического мастерства. Между прочим, в начале 20 века на 4-5 купюр с ликом Петра I можно было купить автомобиль. Другое дело, что имели такие купюры только очень богатые люди.

К слову, Петру Алексеевичу мы многим обязаны, ведь именно он в ходе денежной реформы 1694-1704 годов узаконил, что один рубль — это 100 копеек. Им же установлена монополия государства на чеканку монет. А при знакомстве с Исааком Ньютоном, который на тот момент служил смотрителем Лондонского монетного двора, царь Петр последовал совету непременно наносить на ребро монет особые насечки и надписи в качестве еще одной степени защиты от фальшивомонетчиков.

Но вернемся к «катенькам» и «петенькам». Их невероятно большой формат объяснялся так: в 1912 году медальерам Гознака была поставлена задача создать дензнаки под перспективу — загадывалось, что к 1928-му Российская империя станет первой в мире. Но события Гражданской войны, Февральской и Октябрьской революций изменили эти планы.

Екатерининский пятак

Такой тоже имеется в музейной коллекции. Это крупная пятикопеечная монета из меди, покрытая закоренелой патиной.

— Подержите! — протягивает пятак Н.Журавлева, зная реакцию наперед.

— Ого!

Екатерининский пятак весит 50 граммов, правда, с погрешностью в 1-3 грамма. Так что три таких пятака изрядно оттягивали карман.

По свидетельству современников, Михаилу Ломоносову, получившему две тысячи рублей такими медными монетами за написанную им оду в честь восшествия Елизаветы Петровны на престол, понадобилась не одна телега для вывоза вознаграждения.

Денежный хаос

Он был в стране с 1917-го по 1924 год. После Октябрьской революции советской власти потребовалось время, чтобы перейти к эмиссии собственных бумажных денег. Однако в реальной жизни экономика не могла обойтись без денег вообще, в результате чего в ходу были «николаевки» («романовки»), «керенки», а также «думские деньги».

Кстати, после падения монархии с изображения российского орла исчезли атрибуты империи — корона, скипетр, держава. Нового орла как символа Временного правительства создал известный художник — иллюстратор сказок Иван Билибин. Билибинского орла можно увидеть и на монетах РФ до 2016 года.

К слову о «керенках», такое название денежные знаки получили благодаря главе временного правительства Александру Федоровичу Керенскому. Выглядят они не особо примечательными — неяркие, двухцветные купюры в 20 или 40 рублей, напоминают дореволюционные марки для оплаты консульской пошлины. Как рассказала Н.Журавлёва, их печатали листами по 40 штук. Гиперинфляция и последовавшая эмиссия привели к тому, что в конечном итоге их даже не резали, а так листами и расплачивались.

Вообще эксперты того времени насчитывали в стране десятки тысяч денежных знаков — и ими могли стать даже этикетки с бутылок.

Крымские деньги Соломона Крыма

Под стеклом очередной витрины — денежный знак Крымского краевого казначейства достоинством в 25 рублей.

— Во время севастопольской эвакуации Крымское правительство выпускало собственные деньги. На купюре читаем надпись: «Обеспечивается всем достоянием Крыма». Парадоксально, что тогда главой нового правительства был Соломон Крым, и на купюрах была его личная подпись. Так вот, в народе в шутку и всерьез говорили, что деньги обеспечиваются всем его достоянием, — рассказывает Н.Журавлёва.

Советская валюта

Первые денежные советские знаки вводились в обращение в 1922 году в срочном порядке. Новую отечественную валюту предлагали назвать федералами, гривнами, червонцами... В итоге остановились на «червонце», по ассоциации с червонным золотом. При этом основной денежной единицей так и оставался рубль, а червонцы были параллельным средством платежа, обеспеченным золотом. К 1926 году червонец окреп и даже стал выглядеть более художественно. К тому же он вошел на международные расчеты и даже котировался за рубежом, став международной валютой Советского Союза.

Червонцы вышли из оборота после Великой Отечественной войны.

Банковские сейфы как укрытие от снарядов

Отдельный стенд рассказывает о денежном обращении в период Великой Отечественной войны. Например, о том, как горожане во время бомбежки прятались в здании на Нахимовском проспекте, 20. Подвальное помещение Госбанка было особо укрепленным, а бронированные сейфы служили севастопольцам надежной защитой. Но здание не избежало разрушений, были серьезно повреждены крыша и перекрытия, и это можно видеть на фотографиях того времени.

Сразу после освобождения Севастополя в 1944 году в город приехали банковские служащие для восстановления работы банка.

Арифмометр Феликс, счеты и мундиры

Как известно, деньги любят счет. В музее севастопольского Отделения Центробанка представлены легендарный «Феликс» — это прототип современного калькулятора с железным именем в честь главного чекиста Страны Советов, и самый древний счетный механизм — счеты. На каждом из этих приборов можно и сейчас попробовать посчитать.

А еще можно узнать, что до 60-х годов прошлого века банковские служащие должны были непременно носить форменные мундиры. Но униформа так и не прижилась, уступив просто деловому стилю.

Аверс и реверс

Так называются лицевая и обратная стороны монеты. О монетах разного достоинства и времени чеканки Н.Журавлёва рассказывает много и увлеченно. Говорит, что самая драгоценная монета сегодняшней коллекции — 1 полтинник чистого серебра 1924 года весом 9 граммов.

А вот советские монеты ювелиры с успехом использовали в качестве гирек для весов. Кстати, в музее собрана коллекция монет СССР, в том числе юбилейные памятные рубли.

Первый из них тиражом 60 миллионов штук посвятили 20-летию Победы над фашистской Германией, изобразив памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Дальше памятные монеты выпускались к 30- и 40-летию Победы, к юбилею маршала Жукова и т.д.

Есть здесь и монеты, и купюры, отражающие политические события новейшей истории России, в том числе связанные с присоединением Крыма и Севастополя.

По словам Н.Журавлёвой, в севастопольском отделении Центрального банка РФ вскоре планируется расширение коллекции.

— Мы почти закрыли период с 1898-го по 1995 год, собрали практически полную коллекцию, теперь будем покупать до 1898-го. Понимаем, что чем старше, тем дороже. Хотя есть очень дорогие и современные монеты, — поделилась планами наша экскурсовод.

Она подчеркнула, что приобретать денежные знаки Отделение может исключительно у тех, кто имеет право на такие продажи и гарантирует качество экспонатов.

Н.Журавлёва пригласила жителей и гостей города посетить музей Севастопольского отделения ЦБ РФ. Экскурсию можно посетить по предварительной записи по телефону +7 (8692) 53-06-10.