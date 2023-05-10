Гранты ТОСам теперь будут выделять на патриотическое воспитание

В Севастополе принят новый порядок предоставления грантов в форме субсидий территориальным общественным самоуправлениям (ТОС). Теперь они гранты будут выделяться не на благоустройство, на патриотическое воспитание и соцкультразвитие.

Постановление об этом принято 5 мая на внеочередном заседании правительства города.

По информации директора департамента внутренней политики Сергея Боздольного, в новой редакции гранты будут выделять под проекты, которые направлены прежде всего на социально-культурное развитие, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, работу с детьми и молодежью. При этом они больше не должны быть связаны с благоустройством территорий.

— До этого момента мы уже проводили конкурсы, связанные с благоустройством территории. Острая проблема там снята — порядка 60 проектов было выполнено по благоустройству, теперь проекты будут, в основном, направлены на смещение акцентов, что и является сутью изменения нового порядка, — сообщил С.Бездольный.

По его словам, в 2023 году выделено 3,640 млн рублей, исходя из чего ТОСы теперь смогут получать максимальную сумму гранта в размер 500 тысяч рублей на каждое мероприятия.

Напомним, что гранты выделяются по результата проведения конкурса проектов по развитию городских территорий, на которых осуществляет свою деятельность конкретный ТОС.