В параде в Новороссийске приняли участие военнослужащие трех флотов

В Новороссийске 9 мая прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в параде наряду с моряками Черноморского флота приняли участие военнослужащие соединений Северного и Балтийского флотов ВМФ России.

Всего в военном параде приняли участие более двух тысяч военнослужащих Новороссийского гарнизона, представители силовых структур региона, учащиеся высших учебных заведений, кадетских корпусов, казачества и Юнармии.

Особенностью военного парада стало увеличенное количество демонстрируемой военной техники, среди которой противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», санитарный бронеавтомобиль «Линза», десантируемый плавающий бронетранспортер «Ракушка» и другая современная военная техника. Всего в составе механизированных колонн по улицам Новороссийска прошли порядка 60 единиц военной техники времен ВОВ и стоящей на вооружении Черноморского флота, соединений Южного военного округа и ВДВ, дислоцированных в Новороссийске.

Прохождение парадных батальонов прошло под аккомпанемент сводного оркестра гарнизона, состоящего из военного оркестра Новороссийской военно-морской базы, военного оркестра гвардейского соединения ВДВ, и оркестра Государственного морского университета им.Ушакова.

Принимал военный парад начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, командовал парадом заместитель командира НВМБ по вооружению капитан 1-го ранга Алексей Комаров, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.