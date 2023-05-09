У мемориальных досок нарисуют граффити

Серия патриотических граффити возле мемориальных досок появится в Севастополе. Первым стал рисунок около мемориальной доски участнику героической обороны Севастополя в 1941–1942 годах генерал-лейтенанту Евгению Жидилову на улице его имени.

— В Севастополе дан старт циклу патриотического граффити. Представляю вам первый рисунок, который мы сегодня сделали у мемориальной доски Евгению Жидилову. Сама табличка является объектом культурного наследия, мы ее не трогали, а взяли пространство вокруг нее, — рассказал ТАСС председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества города Севастополя Николай Помогалов.

Он пояснил, что перед работой опросили жителей и представили на рассмотрение четыре эскиза, из которых был выбран итоговый вариант. Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя одобрило рисунок.

Граффити представляет собой белую стелу, которую окружает морская волна. В центре стелы — красная звезда. Фасад здания сначала заштукатурили, а потом закрасили. Территорию вокруг памятной доски также благоустроили — демонтировали старую скамейку, озеленили.

Как рассказал художник Денис Молчанов, над граффити трудилась целая команда.

— Наша задача — дать вторую жизнь героическим именам Севастополя, привлечь к ним внимание. Таблички «заиграли» новыми красками, — пояснил художник, представляя обновленную мемориальную доску 8 мая.

В планах севастопольского отделения РВИ сделать целую серию из более чем десяти подобных граффити, их проекты сейчас разрабатываются.