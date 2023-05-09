Как Севастополь празднует День Победы

9 мая в городе-герое пройдут праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что из соображений безопасности в Севастополе отменен парад и шествие Бессмертного полка. План остальных мероприятий 9 мая заранее не публиковался.

С 9.30 и до вечера на пл.Нахимова — выставка военной техники, ретро-автомобилей и полевая кухня.

В 10.00 рядом с эстрадной площадкой «Ракушка» на Приморском бульваре состоится акция «Полевая почта», в рамках которой можно подписать открытку или написать письмо для отправки на фронт военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В парке Победы у памятника Георгию Победоносцу в 12.00 начнется праздничный концерт.

На Матросском бульваре в 12.00 в рамках арт-проекта «Победный вальс» прозвучат песни военных лет.

На площадках между Дворцом детского и юношеского творчества и Аквариумом а также в парке Победы работают полевые кухни.

В 15.00 на «Ракушке» — праздничный концерт оркестра народных инструментов «Жемчужина России».

В это же время в театре им.Луначарского состоится премьера спектакля «А значит, нам нужна одна Победа». Вместе с севастопольскими актерами на сцене коллеги из Донецкого и Мариупольского театров.

В 16.30 на «Ракушке» начнется праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине освобождения Севастополя.

В 22.00 — салют.