9 мая в Севастополе будет салют

Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет более чем в 10 городах России, в том числе и в Севастополе.

«9 мая 2023 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», — говорится в опубликованном в официальном телеграм-канале оборонного ведомства приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Салют будет произведен 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий.