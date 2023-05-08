Пятеро севастопольцев стали жертвами дистанционных мошенников

С деньгами на своих банковских картах расстались четверо женщин в возрасте от 20 до 69 лет и 76-летний мужчина. Все хищения были осуществлены под предлогом защиты банковского счёта.

В пресс-центре УМВД России по Севастополю сообщили 8 мая, что всем потерпевшим на мобильные телефоны звонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности коммерческих банков, и под предлогом якобы защиты денежных средств убеждали срочно перечислить свои сбережения на продиктованные счета. Испугавшись за сохранность своих денег, жертвы выполнили все инструкции мошенников и лишились в общей сложности более 1,7 миллионов рублей. Миллион перечислил мужчина.

Полиция Севастополя напоминает: сотрудники правоохранительных органов или работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счётом и никогда не убеждают их перечислять деньги на какие-либо расчётные счета. Подобные требования выдвигают только мошенники.