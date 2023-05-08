Пандемия короновируса закончилась, но угроза осталась

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по covid-19 в мировом здравоохранении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по новой коронавирусной инфекции в мире. Об этом решении он сообщил 5 мая на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов ВОЗ.

«С большой надеждой я объявляю о завершении covid-19 как глобальной чрезвычайной ситуации», — объявил Т.Гебрейесус.

Он пояснил, что более года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения». Эта тенденция дала возможность большинству стран вернуться к той жизни, которую они знали раньше.

Вместе с тем, как подчеркнул Т.Гебрейесус, страны должны сохранять бдительность в отношении covid-19, поскольку коронавирус никуда не исчез и продолжает видоизменяться, что чревато новыми вспышками болезни.

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он все еще убивает и все еще видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», — отметил глава ВОЗ. Он предупредил, что объявленное решение о прекращении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с ковидом не следует расценивать как «повод для снижения бдительности». Завершение фазы чрезвычайной ситуации не означает, что SARS-CoV-2 перестал быть глобальной угрозой, констатировал гендиректор.

«Глубокие шрамы», которые ковид нанес миру, должны «служить постоянным напоминанием о потенциальном появлении новых вирусов с опустошительными последствиями», продолжил он, призвав мировое сообщество извлечь уроки из пандемии. В этой связи глава ВОЗ обратил внимание на дефицит координации и солидарности в борьбе с ковидом, что не дало возможности мировому сообществу с полной эффективностью использовать имеющиеся инструменты для противодействия распространению инфекции.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении действовал с января 2020 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку как пандемию.

С начала пандемии, по информации ВОЗ за 3 мая 2023 года, в мире было зарегистрировано 765 222 932 случая заражения коронавирусом, умерли 6 921 614 человек (0,9%).

По состоянию на 29 апреля 2023 года было введено 13 346 989 954 дозы вакцины.

В Российской Федерации с 3 января 2020 г. до 3 мая 2023 г. было зарегистрировано 22 858 855 подтвержденных случаев заболевания covid-19 с 398 366 (1,7%) летальными исходами.

В Севастополе по данным на 8 мая 2023 года за время пандемии выявлено 101 641 случаев заболевания covid-19, выздоровели 98 939 человек, умерло 2 597 (2,6%).