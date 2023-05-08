Люди жалуются на громкую рекламу

Региональное управление Роспотребнадзора по Республики Крым и Севастополю дало разъяснение, почему на жалобы жителей полуострова они не реагируют.

«В последнее время на территориях муниципальных образований Республики Крым и Севастополя значительно увеличилось количество звуковой и световой рекламы. Появились обращения граждан по вопросам звуковой и световой рекламы. Обращаем внимание, что в область установленных полномочий органов Роспотребнадзора не входят вопросы контроля за соблюдением законодательства о рекламе, согласования и выдачи разрешений на установку звуковой, световой и иных видов рекламных конструкций», — первым делом сообщили в территориальном органе Роспотребнадзора.

Дальше идет разъяснение, что за рекламу ответственны должностные лица органов местного самоуправления. Местные администрации осуществляют функции по контролю за соблюдением правил размещения рекламных конструкций на территории своих муниципальных образований.

Что касается вопросов обеспечения тишины и покоя граждан на территории полуострова, в Республике Крым для этого действует закон от 27.03.2017г. №372-ЗРК/2017 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», на территории Севастополя — закон от 26.07.2021 №654-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

Но федеральный закон «О рекламе» регулирует распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается. Но положения этого закона распространяются исключительно на конструкции, транслирующие рекламу. На звуковое оборудование, транслирующее музыку или иную информацию, не являющуюся рекламой и не содержащую рекламу положения указанного закона, они не распространяются.

Далее в сообщении говорится, что так как слишком громкая социальная реклама не преследует коммерческих целей, не формирует интереса к товару для его продвижения на рынке, поэтому она рекламой не является. Поэтому ее громкость тоже нельзя регулировать по законодательству о рекламе.

«Поскольку социальная реклама не является рекламой, на нее не распространяются требования, предусмотренные ч.3.2 ст.19. указанного Федерального закона», — делают вывод в территориальном Роспотребнадзоре.