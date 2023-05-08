Комсомольцы передали в музей свои реликвии

Среди них — чугунная мемориальная плита, которая в 1995–2017 гг. находилась у подножия памятника героям-комсомольцам в сквере Ленинского комсомола и обозначала местонахождение послания потомкам в капсуле времени. Вместе с плитой в фонды поступил пожелтевший от времени и пострадавший от сырости текст послания от 9 мая 1995 года. Теперь им займутся умелые руки музейных реставраторов.

Среди предметов есть и нарукавный шеврон героически погибшего участника спецоперации — первого секретаря Севастопольского горкома комсомола Александра Черемёнова, награжденного орденом «Мужества» и знаком «Комсомольская доблесть».

Торжественная передача состоялась в кинотеатре Москва, где в фойе на втором этаже с 26 апреля по 11 мая открыта выставка Музея обороны Севастополя «Комсомольская юность Севастополя», созданная к 100-летию комсомола.