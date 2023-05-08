Диорама «Штурм Сапун-горы» открыта после реставрации

Экспозицию диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», который является ключевым боем при освобождении Севастополя от фашистской оккупации, представили севастопольцам к Дню Победы после масштабного обновления.

«Диорама встретила своих первых посетителей, которые увидели отреставрированное полотно. Благодаря труду реставраторов из НИИ им.И.Э.Грабаря оно обрело вторую жизнь. Здесь проделана масштабная работа с использованием мультимедийных технологий. Реализованы интересные замыслы, выставлены личные вещи героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны, интерактивные карты», — сообщила ТАСС заместитель директора по развитию Музея героической обороны и освобождения Севастополя Альбина Тищенко.

Музей надеется, что диорама в ее обновленном виде с измененной содержательной частью, новой экспозицией, отреставрированным полотном и предметным планом полюбится жителям и гостям Севастополя и по праву будет оценена не только любителями истории, но и научным сообществом страны.

Экскурсовод Музея героической обороны и освобождения Севастополя, капитан 2-го ранга Александр Куц в беседе с ТАСС рассказал, что в рамках обновления экспозиции были обновлены экспонаты, изменена геометрия зала, заменены витрины и техническое оснащение. Он отметил, что посетителей музея будет встречать интерактивный экран, где можно увидеть документальные кадры, на стенах — надписи солдат тех времен, плакаты, лозунги.

В новой экспозиции увеличилось количество представленных личных вещей, среди которых, например, мандалина генерала Петрова и сабля генерала Владимирского. Одна из любимых витрин экскурсовода — та, которая рассказывает о простых севастопольцах в военное время. В витрине представлены снимки на которых видно, как женщины шьют необходимое для фронта на швейной машинке, отливают детали, стирают белье. На фото есть и школьники, помогающие фронту.

Сапун-гора — отрог Внешней гряды Крымских гор, возвышающийся над пригородом Севастополя. Здесь находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на высоте большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям, Вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.

Об обороне Севастополя

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. Официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя в 1965 году.