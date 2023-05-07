Беспилотники сбиты, разрушений и пострадавших нет

В ночь на 7 мая силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь.

Первый беспилотный летательный аппарат потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км. Его обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — сообщил рано утром 7 мая в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.