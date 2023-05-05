В Крыму задержали подозреваемого в краже 13 наград ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники полиции задержали в Крыму мужчину, который подозревается в краже 13 наград ветерана Великой Отечественной войны, в том числе двух орденов, медалей «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ОМВД России по Симферопольскому району обратился местный житель с заявлением о пропаже из дома орденов и медалей его отца-ветерана. Среди них ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

«Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина», — сказала И.Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража», предусматривающая в том числе лишение свободы на срок до шести лет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. В ходе обыска по адресу его проживания изъято восемь похищенных медалей. Еще пять наград обнаружены полицейскими в антикварном магазине. В ближайшее время они будут возвращены семье ветерана.

Задержанный признался, что украл колеса, телевизор и военные медали, часть из них он сдал в ломбард. По его словам, он совершал кражу для приобретения наркотиков.

Сын ветерана поблагодарил полицейских за быстрое раскрытие кражи наград.